Grandi eventi oltre l’estate 

Una lunga stagione di eventi, con appuntamenti di richiamo non-stop, estate e inverno. Lo chiede l’opposizione in Consiglio comunale, rispolverando dal programma elettorale del centrodestra l’idea del teatro tenda modulare da 1500 posti, «per la realizzazione di grandi eventi culturali, sportivi e congressuali che consentano l'allungamento della stagione con importanti ricadute economiche sulla città», spiega Andrea Delogu, esponente di Forza Italia e già presidente della Fondazione Alghero. Era uno dei cavalli di battaglia del programma del candidato azzurro Marco Tedde: il pala-tenda per i mesi di spalla. Ora la minoranza suggerisce alla giunta di prenderlo in prestito perché la città ne ha davvero bisogno.

Teatro insufficiente

Il piccolo teatro Civico con i suoi 284 posti a sedere è insufficiente anche per la tradizionale stagione di prosa. Impensabile pensare di organizzare lì qualsiasi evento di richiamo. Durante i mesi caldi ha funzionato bene l’anfiteatro intitolato a Ivan Graziani, dove si è tenuta la terza edizione dell’Alguer Summer Festival con oltre 40mila spettatori nei sedici appuntamenti. Ma si potrebbe fare di più avendo a disposizione una location adatta in città. «L’Amministrazione lavori per fare propria la proposta di Forza Italia e orienti la sua attenzione a grandi progetti su eventi identitari, sulla cultura e sulla formazione, che riteniamo elementi imprescindibili di sviluppo insieme all'associazionismo ed al sostegno al volontariato», insiste Andrea Delogu: «Dobbiamo investire perché i grandi eventi non siano una esclusiva della stagione estiva. È giunto il momento di acquisire un teatro tenda modulare di ultima generazione capace di ospitare sino a 1500 spettatori. Alghero grazie anche al lavoro svolto in questi anni è estremamente attrattiva per gli operatori culturali ed il teatro civico non è in grado di ospitare eventi che abbiamo una sostenibilità economica».

L’assessora al Turismo, Ornella Piras, non boccia l’idea a priori, anzi. «Siamo tutti concordi, – dice subito – non credo ci sia nessuno in disaccordo con la necessità di una struttura capiente. L’unico motivo per cui ancora non l’abbiamo è che si tratta di un progetto costoso e che necessita poi di una pianificazione, vale a dire di un calendario di eventi che la renda sostenibile. Ma c’è tutto l’interesse a esplorare questa soluzione».

