Grandi eventi «occasione di crescita» 

Per il ritorno dei grandi eventi in città si punta sul velodromo, l’impianto sportivo di via San Francesco - appena ristrutturato - che già in passato ospitò concerti e spettacoli con big nazionali e internazionali. Obiettivo condiviso dai tre candidati a sindaco, ma c’è chi frena e rilancia il format della cultura diffusa - con manifestazioni e iniziative durante l’anno in tutta la città - più sostenibile per le casse comunali.

Il programma

Il centrodestra lo ha messo nero su bianco nel programma elettorale. «Iniziamo dall’area concerti che noi intendiamo creare in zona Su Paris, che peraltro è già stata visitata dalla commissione competente durante questa consiliatura», dice il candidato sindaco Marco Porcu. «Ovviamente sempre rispettando tutte le norme, e soprattutto facendo prevalere l’interesse della comunità. Una volta resa idonea l’area, sarà compito della concessionaria portare i “grandi eventi” a Quartu. Prendiamo come esempio quello che è stato fatto a Olbia con l’area del consorzio industriale che ospita il Red Valley, dove anche la sistemazione è stata efficacemente portata avanti dal gruppo che organizza gli eventi. Ma l’idea è anche quella di realizzare eventi medi sia nelle piazze urbane che in altre zone. Un esempio? C’è il campo di Is Arenas che è in fase di riqualificazione. Ma dobbiamo anche ricordare che c’è il velodromo già utilizzato in passato per un concerto. Tutto», ribadisce Porcu, «nel massimo rispetto delle strutture».

Il ritardo

Per l’outsider Roberto Matta «la questione dei grandi eventi viene penalizzata dalla mancanza di visione e lungimiranza di questa Giunta uscente. Il progetto del velodromo, che poteva e potrebbe ospitare dei grandi eventi è nato monco. Non è stata progettata un’area parcheggi adeguata, anzi non è stata prevista affatto. Questo avrebbe consentito di cambiare la destinazione d’uso dell’impianto e renderla fruibile non solo per gli eventi sportivi, ma anche per i concerti. Lavoreremo su questo adeguamento, come previsto dal nostro programma».

La continuità

Il sindaco uscente Graziano Milia, anche sulla cultura e sui grandi eventi, punta sulla continuità. «Chi parla di mancanza di visione e lungimiranza da parte della mia Giunta, non sa quel che dice», le parole di Milia. «Negli ultimi cinque anni la città è diventata un palcoscenico permanente, con oltre tre mila eventi realizzati su tutto il territorio comunale: rassegne di alto valore culturale, come la stessa finale del premio Strega. E continuo a pensarla così: preferisco più eventi durante l’anno che un grande evento che porta divertimento e spettacolo per un solo giorno. È così che cresce la città». E sul velodromo come arena per i grandi eventi, aggiunge: «perché no? Sono stato io il primo ad utilizzarlo per concerti negli anni ’90, si può pensare di rifarlo. L’importante», precisa Milia, «è valutare prima la sostenibilità economica perché ogni cosa ha un costo».

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