«Grandi eventi e stop al bullismo» 

Di sentirsi pugili non si smette mai ma sul ring si può anche cambiare ruolo. Luciano Abis, quartese, 44 anni, ex campione dell’Unione Europea dei pesi welter, su quella della sua palestra oggi insegna la “noble art” ai giovani. Ieri, la “Bazooka Boxing Gym”, la palestra che prende il suo (sopran)nome ha compiuto dieci anni. Era nata il 31 gennaio 2014, allora al palasport di Maracalagonis. Poi il trasferimento a Quartello nel 2019, sempre con gli stessi fedelissimi: suo padre Sandro, Giuseppe Frau come allenatore. «Abbiamo già due sale che collaborano con noi a Roma e a Maracalagonis e presto apriremo una seconda palestra», racconta Abis che ha respirato il pugilato sin da bambino e non vuole certo smettere.

Contro i bulli

In questi anni, oltre ad aprire i suoi corsi tanto ai giovani che vogliono intraprendere l’agonismo quanto ai master che cercano un’attività che non sia soltanto fitness, “Bazooka” ha cercato di lavorare nel campo sociale: «Il progetto “Boxando si cresce”, ideato in collaborazione con Ivan Gambella e con il sostegno dell’imprenditore Angelo Lixi non mira soltanto ad avvicinare i giovani al pugilato. Punta ad allontanarli dalle cattive abitudini, insegna la disciplina e il rispetto ma vuole anche infondere sicurezza e autostima nei ragazzi bullizzati. E ci fa piacere che la Regione lo abbia approvato e sostenuto», spiega con orgoglio.

Le riunione

Abis, che ne frattempo ha iniziato la carriera di organizzatore oggi sta seguendo un appuntamento speciale: «Ci sarà una Dazn Boxing Night, che puntiamo a fare all’arena del Forte Village a cavallo tra aprile e maggio, con tre titoli in palio. L’assalto di Francesco Grandelli all’Europeo Silver dei Piuma, la difesa il titolo europeo dei piuma di Flora Pili e un altro. Ci saranno tanti bravi pugili sardi, organizzerà la Opi Since 82 con Bazooka Events». ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA