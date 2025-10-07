Grandi concerti, cultura e tradizione per l’Ottobrata 

È ricchissima l’offerta dell’ottobrata massargese nella quale spiccano due rassegne imperdibili come la “Festa dessu Pilai” (la festa patronale della Madonna del Pilar e di San Ranieri) e la 31sima edizione della Sagra delle Olive.

I riflettori saranno accesi su grandi nomi della scena musicale quali Maria Giovanna Cherchi, Sikitikis, Modena City Ramblers e Beppe Carletti, che sarà accompagnato da diverse cover band dei Nomadi. Attesissima anche “La Corsa de Barberi”, rievocazione della corsa equestre ottocentesca in onore della Madonna del Pilar e di San Ranieri. Due le liete novità nella Festa dessu Pilai che avrà luogo dal 10 al 13 ottobre: «La prima - spiega l’assessora alla Cultura Sara Cambula - è l’avvio del gemellaggio con il comune spagnolo di Calanda che darà ai festeggiamenti un respiro fatto di legami che superano i confini. Poi c’è il finanziamento regionale che riconosce alla festa la denominazione di “Manifestazione di grande interesse turistico” e che ci permette di valorizzare una ricorrenza antica, documentata nei testi storici e nella nostra memoria collettiva». Organizzata da Comune, comitato parrocchiale Beata Vergine della Neve e gruppo folk Pilar, la festa prenderà il via venerdì alle 21, in piazza Pilar, con “Fantasias de ballos”. Sabato alle 15 in via Pillematta di scena La Corsa de Barberi e dalle 20 spazio a Is Paradas (arrosti e piatti tipici tradizionali) ed allo spettacolo musicale “Abbronzatissima”. Domenica, alle 17, in programma la processione con la sfilata di gruppi folk, traccas, cavalli, gruppo scout e l’esibizione degli abiti tradizionali provenienti da tutta l’isola. Si rinnoverà anche l’evento “Porta un fiore alla Madonna”. Alle 21 il concerto di Maria Giovanna Cherchi “Note di speranza”. Lunedì 13 di scena i Ballus de pratza e l’estrazione dei biglietti della lotteria. <<Una festa attesa che si è ritagliata uno spazio significativo a livello regionale>>, chiosa la sindaca Debora Porrà. A chiudere il mese ci sarà poi la 31sima Sagra delle Olive, stavolta prevista dal 17 al 19 ottobre. La kermesse ospiterà a s’Ortu Mannu anche la Festa dessu Pilaieddu (18 e 19 ottobre) con fiera della tradizione e gruppi folk.

