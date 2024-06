Grandi città al Campo largo, affluenza ancora giù 

En plein nelle grandi città per il centrosinistra ai ballottaggi, con la conquista di tutti e cinque i capoluoghi di Regione in palio (sei, considerando Cagliari vinta al primo turno). Le buone notizie per la maggioranza di governo vengono da Lecce, dove torna Adriana Poli Bortone, Rovigo, Verbania e Caltanissetta, comuni che cambiano colore passando al centrodestra. A vincere però è ancora una volta il partito del non voto, con l’affluenza che si ferma, come per le Europee, sotto il 50% dei votanti: 47,71%, in forte calo rispetto al primo turno quando era stata del 62,83%.

«Messaggio chiaro»

Il centrosinistra può comunque cantare vittoria, con la segretaria del Pd Elly Schlein che rivendica «una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista» e sentenzia: «È irrevocabile: le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no all’autonomia differenziata». In sintonia il M5S, che in una nota promuove l’alleanza con i dem: «I cittadini premiano i progetti d’intesa tra le forze di opposizione, frutto non di alchimie di palazzo ma di una convergenza che si va consolidando nelle aule parlamentari quanto nelle piazze. È questo un dato che conforta e incita a continuare».

Donne 6 su 14

A Bari vittoria bulgara per l’ex capo di gabinetto di Antonio Decaro, Vito Leccese, che si impone su Fabio Romito con oltre il 70%. Ma anche Sara Funaro vince molto largamente, diventando la prima donna alla guida di Firenze col 60% delle preferenze sull’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, fermo al 39,4%. Meno scontata la vittoria del Campo largo a Perugia con Vittoria Ferdinandi, che ottiene il 59,12% contro Margherita Scoccia. In effetti le amministrative nei capoluoghi raccontano anche un piccolo record: mai così tante donne, 6 su 14 sono le nuove sindache.

Finisce 17-10

Non scontata a sinistra anche la vittoria di Vincenzo Telesca a Potenza che ribalta il risultato del primo turno con il 64%. Centrosinistra ok anche a Cremona ma di soli 191 voti. Dall’altro lato FdI rivendica di aver strappato più Comuni all’altra coalizione: 4 a 3, sottolinea Giovanni Donzelli. Se si considera anche il primo turno, sui 29 capoluoghi al voto 17 vanno al centrosinistra, 10 al centrodestra e 2 a civici.

