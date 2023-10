Grande traguardo per l’Avis: trent’anni di solidarietà 

L’Avis ha compiuto 30 anni. La festa di compleanno domenica è iniziata con la celebrazione della messa nel convento dei Cappuccini dal guardiano Marco Marcis che ha sottolineato il valore della donazione come offerta che diviene vita. Poi l’incontro al castello dove è intervenuta la presidente degli avisini, Francesca Fenu: «È un compleanno speciale che abbiamo preparato con minuziosa cura per dire grazie alla comunità e alle istituzioni che ci hanno sostenuto in questo lungo cammino. Una vita d’impegno e anche di fatica, dispiace che ogni tanto qualcuno dimentica che il nostro è volontariato. I donatori sono 180, pochi per una città come Sanluri». E Fenu ha colto l’occasione per un appello: «Se non si può donare, si può aiutare». Un momento molto significativo è stato quello dedicato alla premiazione di chi ha donato partendo da minimo di 8 volte. Cinque benemerenze per chi ha donato più di 50 volte e altrettanti più di 75. Tutto in modo sempre più aggiornato e quindi al passo con l’evolversi della stessa ricerca sanitaria che l’Avis è chiamata a promuovere.

Alla fine il sindaco, Alberto Urpi, ha dato voce a questa importante realtà sociale che «giorno dopo giorno offre un contributo importante e significativo. Un pensiero va al nostro amico Sandro Pilloni che non c’è più e che ha fatto tantissimo per l’Avis. è stato socio attivo e presidente per diversi anni. Mi piace pensare che questo compleanno sia dedicato a lui». (s. r.)

