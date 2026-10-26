Grande successo per “Percorsi d’Artismo” 

Grande partecipazione per la manifestazione “Percorsi d’Artismo”, che si è svolta domenica nella pineta di Musei. Nel corso dell’evento è stato presentato il progetto “Artismo – L’arte per l’autismo”, a cui sono seguiti gli interventi delle associazioni partner e del sindaco di Musei, Sasha Sais. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Amici della Vita Odv, di Iglesias, con la partecipazione di Co.Event e Plastic Free. Una giornata di festa, con musica e balli, iniziata la mattina con l’escursione etnobotanica curata da Luca Cuccu, è poi seguita la passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free, che ha permesso di raccogliere dal parco circa venti chilogrammi di vari tipi di rifiuti. “Oltre venti persone, tra cui una decina di atleti con disabilità intellettiva e relazionale dell’Aurora Basket di Cagliari, hanno preso parte alla pulizia della pineta – spiega Alberto Garau, referente di Plastic Free - Raccogliere un rifiuto significa restituire bellezza a un luogo, ma anche fermarsi a pensare alle conseguenze dell’abbandono nell’ambiente. Una pineta è uno spazio da vivere e rispettare, un patrimonio comune la cui tutela riguarda ciascuno di noi».

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