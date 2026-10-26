SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Musei.
27 ottobre 2026 alle 00:25

Grande successo per “Percorsi d’Artismo” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande partecipazione per la manifestazione “Percorsi d’Artismo”, che si è svolta domenica nella pineta di Musei. Nel corso dell’evento è stato presentato il progetto “Artismo – L’arte per l’autismo”, a cui sono seguiti gli interventi delle associazioni partner e del sindaco di Musei, Sasha Sais. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Amici della Vita Odv, di Iglesias, con la partecipazione di Co.Event e Plastic Free. Una giornata di festa, con musica e balli, iniziata la mattina con l’escursione etnobotanica curata da Luca Cuccu, è poi seguita la passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free, che ha permesso di raccogliere dal parco circa venti chilogrammi di vari tipi di rifiuti. “Oltre venti persone, tra cui una decina di atleti con disabilità intellettiva e relazionale dell’Aurora Basket di Cagliari, hanno preso parte alla pulizia della pineta – spiega Alberto Garau, referente di Plastic Free - Raccogliere un rifiuto significa restituire bellezza a un luogo, ma anche fermarsi a pensare alle conseguenze dell’abbandono nell’ambiente. Una pineta è uno spazio da vivere e rispettare, un patrimonio comune la cui tutela riguarda ciascuno di noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  