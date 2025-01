Grande successo per i presepi 

«Una grande partecipazione per il nostro presepe vivente sin dalle prima ore del mattino e, nei giorni precedenti, per il presepe storico e i presepi rionali». È soddisfatto il sindaco di Collinas, Francesco Sanna, per il successo dell’appuntamento che ha visto attività e musica a fare da cornice all’attesissimo momento in cui i cittadini hanno indossato abiti d’epoca per riproporre mestieri e tradizioni, trasformando il borgo in un laboratorio a cielo aperto della cultura materiale della Marmilla. Il presepe vivente ha rappresentato il culmine delle iniziative di “Collinas paese di presepi”, un progetto che ha coinvolto amministrazione, Pro Loco, il gruppo folk G.B.Tuveri e il circolo Anspi locale, oltre a tantissimi volontari: «È il coronamento dell’impegno di singoli e associazioni che mantengono viva la nostra comunità. Grazie a tutti», ha concluso Sanna. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA