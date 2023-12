Grande successo in piazza per il presepe vivente 

Grande successo a Narcao per la quinta edizione del presepe vivente che ha portato in paese tanti visitatori. Una bella soddisfazione per l’associazione culturale Nicolau che ha organizzato l’appuntamento con la collaborazione della parrocchia di San Nicola di Bari. Il folto pubblico è stato accolto anche da artigiani, hobbisti e allevatori della zona nei loro stand per acqusiti e degustazioni. Dopo la novena, in piazza è stato offerto il grano cotto con il latte come segno di buon auspicio. La serata è stata accompagnata dalla musica delle launeddas di Sebastiano Soggiu e dai balli. «È stata una forte emozione vedere tanta partecipazione, ringraziamo tutti», scivono gli organizzatori in una nota. (m. g. p.)

