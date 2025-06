grande spunto finale di Mocci a Villanova   

Edoardo Mocci si è imposto per distacco nella prova più lunga (56,7 km) della 1ª Coppa città di’ Villanova Monteleone. Su un circuito di poco meno di 5 km molto impegnativo, l’Allievo dell’Uc Guspini ha rimontato e staccato di 48” lo Junior Alessandro Santoru, passtao per primo al passaggio alla campana. Tra gli Esordienti (29,65 km), dominio di Giuseppe Mezzano, in fuga solitaria sin dall’avvio. ( c.a.m. )

Gli ordini d’arrivo

Juniores-Allievi (57,6 km) : 1. Edoardo Mocci (Al2, Uc Guspini), 2. Alessandro Santoru (Ju, Dueppi), 3. Mattia Folegani (Al2, id.), 4. Mattia Solferino (Ju, id.), 5. Luca Biancu (Al2, Terranova Fancello), 6. Leonardo Onida (Al1, Uc Guspini), 7. Gioele Carraro (Ju, Dueppi), 8. Gabriele Marrocu (Al2, Uc Guspini), 9. Marco Piga (Al1, Fabio Aru Academy), 10. Corrado Ruggeri (Al1, Pool Bike Serramanna), 11. Davide Dessì (Ju, Uc Guspini); 2 1. Sara Murgia (Dj, Vc Sarroch).

Esordienti-Allieve (km 29,65) : 1. Giuseppe Mezzano (Es2, Sc Pattada), 2. Emanuele Farina (Es2, Terranova Fancello), 3. Rodrigo Manca (Es2, Vc Sarroch), 4. Tomaso Concas (Es2, Fabio Aru Academy), 5. Ares Acerbi (Es2, Vc Anne- masse), 6. Emanuele Spiga (Es1, Cannedu Ittiri), 7. Marrina Becciu (Da2, Dueppi), 8. Gioele Addis (Es2, Terranova), 9. Soraya Cancedda (Ed2, Vc Sarroch), 10. Federico Serra (Es1, Crazy Wheels); 15. Giulia Delogu (Da1, Alghero Bike).

