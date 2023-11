Grande solidarietà dal Caip, raccolte 29 sacche di sangue 

Spazio alla solidarietà al Centro di addestramento della polizia ad Abbasanta. Sono state 29 le sacche di sangue raccolte nella giornata straordinaria di donazioni che si è svolta al Caip grazie alla collaborazione del centro trasfusionale del San Martino di Oristano, diretto da Mauro Murgia e dall’Avis. «Questi allievi andranno via a dicembre, a gennaio ne arriveranno altri, che andremo a trovare secondo la loro disponibilità – spiega Murgia - Ringraziamo la polizia per la costante collaborazione e sensibilità». Roberto Pietrosanti, responsabile del Caip, sottolinea: «La polizia è da sempre attenta all’emergenza sangue in tutta Italia e anche in Sardegna». ( a. o. )

