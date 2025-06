Grande soddisfazione per l’onorificenza a Giuseppe Mastio 

Confindustria esterna grande soddisfazione per il conferimento del titolo di cavaliere della Repubblica a Giuseppe Mastio, imprenditore edile di spicco, premiato il 2 giugno dalla prefetta Alessandra Nigro e dal presidente del Tribunale Mauro Pusceddu. «Il riconoscimento rappresenta non solo un traguardo personale, è motivo di orgoglio per l’intero sistema produttivo provinciale - dice Giovanni Bitti, presidente di Confindustria Nuoro Ogliastra -. L’onorificenza premia 57 anni di attività, impegno, coraggio, innovazione e dedizione al territorio, valori che contraddistinguono le migliori espressioni della nostra imprenditoria. Per l’associazione è stata una giornata di grande emozione, dimostrazione che la Sardegna e il Nuorese sanno esprimere realtà di eccellenza». Mastio, emozionato, dice: «Ricevere il titolo di cavaliere della Repubblica è un onore immenso che dedico a tutti i collaboratori che hanno condiviso con me il percorso imprenditoriale. Non è solo mio ma appartiene alla mia famiglia, ai dipendenti e al territorio che mi ha permesso di crescere e realizzare i progetti. È la testimonianza che con impegno, serietà e dedizione si possono raggiungere traguardi importanti».

