«Grande soddisfazione ma la strada è lunga» 

FIUMICINO. Il sogno Serie D continua per il Monastir di Marcello Angheleddu grazie al successo con la W3 Maccarese nella gara di andata del primo turno dei playoff nazionali. «Aver vinto la prima gara della storia del nostro club fuori dalla Sardegna è per noi motivo di grande soddisfazione», commenta il tecnico, «vincere su un campo così difficile ci regala gioia. Rafforza la convinzione che lavorando sodo in settimana e credendo nell’impegno si possono ottenere risultati di questo spessore. I ragazzi si sentono molto gratificati». Sulla gara «nel finale siamo stati abili a controllare il risultato abbassando il baricentro, ci aspettavamo il ritorno degli avversari. In settimana li abbiamo studiati, hanno un’identità precisa e sono abili a palleggiare e aggredire. Siamo stati bravi limitarli e a pungere con efficacia».

La sfida di ieri a Fiumicino ha visto la presenza di una cinquantina di tifosi biancoblù arrivati dalla Sardegna per sostenere la squadra in questo storico incontro: «Ci tengo a ringraziarli perché la loro presenza è stata fondamentale per tutta la stagione. Da quando siedo sulla panchina del Monastir non hanno fatto mai mancare il loro supporto. Per seguirci in questa gara hanno fatto sacrifici».

Nella sfida di ritorno di domenica al Comunale il Monastir avrà a disposizione due risultati su tre: «Speriamo di avere tutta la rosa a disposizione. La nostra forza è il gruppo, che ci sta dando grandi soddisfazioni. Abbiamo giocatori importanti, ma siamo pur sempre una neopromossa. Siamo felici di aver colto i frutti di questo lavoro ma siamo ancora a metà del percorso. Ci sono degli aspetti su cui dobbiamo lavorare e crescere. Però abbiamo dato un segnale importante», conclude l’allenatore.

