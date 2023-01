Grande Sinner ma non basta 

Jannik, che peccato! Sinner scivola sotto di due set, rimonta e finisce per cedere 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 al greco Stefanos Tsitsipas in 4 ore di gioco. Una sfida che ha visto l’azzurro non approfittare delle occasioni che l'ellenico gli ha offerto: solo 4 le palle break trasformate sulle 26 avute a disposizione (5 su 11 il suo avversario).

La partita

Nel primo set, dopo il break greco in apertura, il rosso altoatesino ha avuto quattro occasioni per rimettere subito in equilibrio il match, senza approfittarne. Il controbreak arriva nell'ottavo game, ma è ancora Tsitsipas a trovare lo sprint, chiudendo il primo parziale con due giochi di fila. Nella seconda partita, break e controbreak al terzo e quarto gioco, poi Tsitsipas concede il bis: da 4-4 a 6-4 e due set a zero per lui. Ma Sinner non molla e nel terzo set si issa fino al 4-1 (break nel quarto gioco), non concretizza tre set point sul servizio avversario sul 5-2 e chiude 6-3. L'ellenico cerca di spezzare il ritmo dell'azzurro: lungo toilette-break. Jannik non si scompone e nel terzo game strappa nuovamente l'avversario al suo avversario. Break decisivo per il quarto set, che si chiude 6-4. Il pubblico inizia a credere in un bis di Sinner dopo la vittoria in cinque set dell'italiano su Fucsovic nel turno precedente. Ma Tsitsipas non ci sta e, nonostante le tre palle break sprecate nel quarto gioco, alla terza utile nel sesto conquista il break del 4-2. E il momento che decide un match di quattro ore in pochi colpi, fino al 6-3 finale.

Gli altri risultati

Tsitsipas conferma il trend degli scontri diretti con Sinner (ora sono sul 5-1) e nei quarti di finale troverà il ceco Jiri Lehecka, che ha sorpreso 4-6, 6-3, 7-6(2), 7-6(3) il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6. Con loro, nella parte alta del tabellone ci sono il numero 18 del seeding, il russo Karen Khachanov (6-0, 6-0, 7-6 al giapponese Yoshihito Nishioka, numero 31), e il numero 29, lo statunitense Sebastian Korda (che ha battuto al termine di un'autentica battaglia 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, conclusa 9-7 nel tie-break decisivo il polacco Hubert Hurkacz, numero 10). Nella notte, è tornato in campo il serbo Novak Djokovic, opposto all'australiano Alex De Minaur. Con loro, anche gli altri tre ottavi di finale: il russo Andrey Rublev contro il danese Holger Rune, il derby a stelle e strisce tra Ben Shelton e Jeffrey John Wolf e un altro statunitense, Tommy Paul, contro lo spagnolo Bautista Agut.

Swiatek flop

La grande sorpresa della giornata arriva dal tabellone femminile, dove la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina, numero 22 del tabellone australiano, ha eliminato in due set (6-4, 6-4) la polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e campionessa uscente.