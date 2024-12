Grande Sant’elena, piccolo villamassargia I quartesi in marcia verso le zone alte 

Sant’Elena 3

Villamassargia 0

Sant’Elena (4-3-1-2) : Serra, Onnis (9’ st Ferro, 19’ st Tamburini), Giancarli, Delogu, Pinna, Amud, Piras (27’ Boi), Pilleri, Iesu (45’ st Perinozzi), Rotaru, D’Agostino. In panchina Celli, Sollai, Angiargia, Mattana, Saba. Allenatore Rinino.

Villamassargia (4-4-2) : Mattana, Cuccu, Valentino, Bratzu, Fadda, Suella, Ciccu Loi (19’ st Angioni), Orgiana, Lardieri (28’ st Contini), Melis. In panchina: Sabiucciu, Ariu, Marcia, Asaru, Chessa, Cubadda, Arcidiacono. Allenatore Piras.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 7’ Piras, 13’ Iesu; nel secondo tempo 45’ Boi.

Note : ammoniti Iesu e Angioni; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 60 circa.

Il Sant’Elena si impone con un netto 3-0 sul Villamassargia e prosegue spedito la marcia verso le zone alte della classifica. La partita si decide nel primo quarto d’ora, in cui i quartesi allungano di due reti. Poi il Villamassargia costruisce alcune occasioni, ma non riesce a concretizzare. Già al 5’ i biancoverdi potrebbero segnare, ma l’accorrente Delogu, entrato in area piccola per sfruttare un traversone da destra, coglie il palo. Al 6’ Piras incorna la sfera e la manda di un soffio alto. Al 7’ il Sant’Elena passa: violenta conclusione di Iesu, Mattana respinge centrale e Piras, con un tocco d’esterno, riprende la sfera e la colloca alle spalle di Mattana per l’1-0. La spinta quartese prosegue: al 12’ il portiere ospite è bravo a respingere un colpo di testa di D’Agostino, ma, al 13’, non può nulla su un pezzo di bravura di Iesu che gli si presenta davanti e sceglie la soluzione di classe per il 2-0, ovvero un delizioso pallonetto.

Dopo venti minuti di faticosa resistenza, il Villamassargia prende coraggio e si fa vivo due volte dalle parti di Serra tra il 23’, respinta del portiere sul suo palo, e il 29’, diagonale fuori di un soffio. Il primo tempo si chiude, al 45’, con una svirgolata di D’Agostino, non da lui, da posizione ottimale. La ripresa offre solo due spunti di cronaca rilevanti: al 25’ tiro cross di Bratzu, la difesa del Quartu si salva sulla linea, al 45’ Boi, spettacolare calcio a giro da destra, fissa il punteggio sul 3-0.