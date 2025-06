Grande raduno del Vespa Club 

Forte richiamo e grande partecipazione al raduno nazionale del Vespa Club che si è svolto nel fine settimana a Calasetta, organizzato dal club locale. Una manifestazione di carattere nazionale con oltre 150 partecipanti provenienti da diverse località d’oltre mare, in particolar modo da Liguria e Emilia Romagna. I vespa club della Sardegna non hanno fatto mancare il loro supporto. Ben nutrite le delegazioni di Olbia, Oristano, Solarussa e Alghero. In corteo, tra le strade e piazze di Calasetta e Sant’Antioco, hanno colorato i due centri scortati dalla Polizia dei due Comuni isolani. «Ringraziamo la polizia locale e l’amministrazione per il supporto che hanno dato agli organizzatori - ha detto Chicco Mercenaro - Ogni volta che riusciamo a registrare questi numeri, diventa una festa di colori e animazione». (s. g.)

