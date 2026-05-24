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Lanusei.
25 maggio 2026 alle 01:18

Grande pubblico, pilota di Gadoni vince la Gimkana 

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La settima edizione della Gimkana lanuseina ha superato ogni più rosea aspettativa: ben 107 le auto in gara, con piloti arrivati sabato da ogni angolo dell’Isola nella pista sull’altopiano di San Cosimo. E grande il coinvolgimento del pubblico di appassionati. Nella classifica assoluta il primo posto lo ha conquistato Gioele Agus di Gadoni. Nella classe paesana si è imposto Roberto Tegas che ha preceduto nell’ordine Andrea Coda, Luciano Pani e Silvia Garau.

Soddisfattissimi gli organizzatori della manifestazione. «È andato tutto benissimo – sostengono – perché negli ultimi anni il coinvolgimento è stato ampio e si sta rientrando nell’ottica della collaborazione fra Team Gimkana, Associazione ippica lanuseina, Associazione cavalieri (presiedute rispettivamente da Roberto Tegas, Giancarlo Ligas e Simone Ferreli, ndr ) che finalmente hanno deciso di agire comunemente al fine di dare lustro alla nostra cittadina dove la passione per le auto come per i cavalli è accesa e diffusa».

Sull’onda del successo riscosso nell’edizione 2026, gli organizzatori della Gimkana pensano già alla manifestazione del prossimo anno, sperando di migliorarsi ancora come presenze e in termini di qualità. Anche in chiave turistica la gara automobilistica può rivelarsi assai importante.

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