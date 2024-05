Grande pubblico in sala per Aurelio e Paolo Pollice 

È partita con il botto la rassegna musicale Note d'Ogliastra. Neanche una sedia vuota in sala consiliare dove si è esibito il duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice, docenti al conservatorio di Vibo Valentia. Un viaggio musicale, in quattro momenti, attraverso i cinque continenti sulle tracce di Mr Fogg protagonista del romanzo Il giro del mondo in 80 giorni, di Jules Verne. Grande soddisfazione del direttore della Scuola civica di musica per l'Ogliastra Simone Pistis. «Siamo partiti ieri con il primo di sette concerti della rassegna che toccherà anche Ulassai e Osini». La serata è organizzata in collaborazione con Accademia Sardegna e Città di Lanusei. (fr. l.)

