Grande pubblico a Badde Salighes 

La partecipazione è stata quella delle grandi occasioni. Per la sagra della Seada, giunta alla dodicesima edizione, il parco attorno a villa Piercy, a Badde Salighes, pullulava di gente. Migliaia di persone hanno invaso quel pezzo della montagna di Bolotana, provenienti da tutte le parti dell’Isola. Una grande festa per la manifestazione organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con Comune, associazioni culturali e imprenditori locali. «Una giornata intensa, di notevole promozione territoriale - dice il sindaco Francesco Manconi - grazie a tutti per l’impegno e la partecipazione». Presenti gli assessori regionali Marco Porcu e Valeria Satta, i vertici di Forestas, i tecnici di Laore, esponenti della politica e della cultura. Seguite le performance di Bertas, Maria Giovanna Cherchi e gruppi a tenores. (f. o.)

