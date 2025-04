Grande prova per Roma, ora la sfida Giubileo 

I numeri spiegano più delle parole: al Giubileo degli Adolescenti di ieri, finora il più grande evento dell'Anno Santo, gli organizzatori si aspettavano 125mila presenze. L'area di San Pietro ne porta da planimetria 150mila. Di ragazzi però ne sono arrivati alla fine 200mila, portando a saturazione strade e piazze. Eppure nonostante questo, e soprattutto all'indomani del funerale e della sepoltura di Papa Francesco - che ha creato peraltro un nuovo baricentro dei flussi su Santa Maria Maggiore - «tutto è stato perfetto, la macchina organizzativa ha funzionato a perfezione» dice il sindaco-commissario al Giubileo Roberto Gualtieri. Non era scontato, ma grazie «al lavoro di squadra di tutte le istituzioni», il test della sicurezza e dell’organizzazione è stato superato: «È una prova che ci rende tutti orgogliosi». Su questo metodo concordano tutti: sindaco, prefetto, questore, Protezione Civile, e anche la Santa Sede. Monsignor Rino Fisichella, a cui Bergoglio aveva affidato la guida della macchina giubilare, ringrazia il cielo e tutte le istituzioni, ma avvisa che pure se «chi ben comincia è a metà dell'opera», bisognerà essere pronti e giocare di squadra perché altre sfide sono in arrivo. Per dirne una: gli arrivi a Roma per il Giubileo ora vanno pensati per eccesso, perché «l'elezione del nuovo Papa lascia pensare a un inevitabile incremento delle presenze».

