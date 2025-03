Grande Orrolese, Piegato l’Atletico 

Atletico Cagliari 0

Orrolese 1

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Aramu; Cuccu, Biondi, Littera, Aime; A. Secci (17’ st Morello), Usai (26’ st Pintor), Sanna; Ligas (17’ st Caddeo); Tumatis, Pinna. In panchina Polidetti, Demeglio, Farci, Manca, Mereu, Montisci. Allenatore Madau.

Orrolese (4-4-2) : Piroddi; Anedda, Cirina, Melosu, Chulia; Atzeni, C. Serra, Caballero, Mic. Mura; Porcedda, Serio (40’ st Prasciolu). In panchina L. Mura, Satta, Addis, Porceddu, Mat. Mura, Garau, Pisano. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Rete : 1’ st Atzeni.

Note : espulsi Aime e Melosu; ammoniti Serio, Cirina, Atzeni.



Al Brugnera colpo in chiave salvezza dell’Orrolese che si impone di misura contro l’Atletico Cagliari, al termine di una gara combattuta.

La prima frazione di gioco è all’insegna dell’equilibrio e si conclude a reti bianche. In avvio di ripresa gli ospiti trovano la rete decisiva firmata da capitan Atzeni. Entrambe le squadre chiudono la partita in dieci uomini per le espulsioni di Aime e Melosu.

