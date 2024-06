Grande miniera, piano milionario 

Un nuovo edificio destinato all’alta formazione arricchirà il compendio della Grande miniera di Serbariu la cui opera di sottrazione dal degrado attraverso il rilancio scientifico e turistico iniziò una ventina di anni fa. Pochi giorni fa il Comune di Carbonia si è aggiudicato un bando regionale da 3,5 milioni di euro nell’ambito del Piano integrato di riordino urbano (Piru).

«Questo finanziamento servirà – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – a realizzare un nuovo edificio destinato all’alta formazione, al co-working e ai seminari, e con una piccola percentuale di posti letto per il personale scientifico che lo userà e alla sistemazione di un’area adiacente».

L’edificio sorgerà nella parte sud del compendio dove sono in corso da alcuni mesi grazie al Comune e al centro ricerche Sotacarbo ingenti (e costosi: non meno di dieci milioni di euro) lavori di sistemazione di storici edifici minerari. Si tratta del maestoso stabilimento dell’ex centrale elettrica, l’ex Lampisteria che ospita il museo del carbone, l’ex direzione mineraria, cui si somma la creazione di un bioparco. Di recente era stato rimesso a posto, subito dopo l’ingresso, l’ex deposito di biciclette destinato a incubatore di imprese ma negli ultimi anni, a parte un paio di iniziative, l’edificio è desolatamente inutilizzato. Stesso destino per il cubo in vetro e acciaio realizzato una ventina di anni fa davanti all’ex Lampisteria e destinato a infopoint. Intenzione rimasta sulla carta.

