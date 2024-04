Grande Jatte: la carica dei diecimila  

All’ultima edizione erano circa diecimila ad animare i Giardini pubblici di Cagliari per il grande raduno di chi ama proporsi in chiave vittoriana o steampunk. Quest’anno la posta si alza, le giornate raddoppiano (1 e 2 giugno) e ci si sposta al Parco della musica. Ma cosa c’è dietro questa passione? Lo racconta chi ha dato vita alla Grande Jatte: Claudia Cabitza, 38 anni, cagliaritana, da anni per lavoro a Roma, fa luce sulle origini e su questa chiamata fatta di contest e spettacoli che per la XII edizione ha per tema “New World”, l’epoca delle grandi esplorazioni, i viaggi oltreoceano, il nuovo secolo che porta con sé la modernità. Dai fumi dei comignoli delle industrie londinesi ai Five Points di New York.

Claudia Cabitza, possiamo chiamarla la madre della Grande Jatte? O è un parto condiviso?

«L’idea della Jatte nasce da me, ma negli anni il progetto è stato portato avanti grazie all’aiuto di tante persone, prima con Oneiros poi con Mad2Factory. Possiamo dire che la Jatte ha e ha avuto una famiglia allargata molto grande: è un evento che non avrei potuto portare avanti da sola e al quale hanno sempre lavorato in molti che come me vogliono bene alla Jatte come a una figlia. La manifestazione ha avuto la fortuna di crescere e svilupparsi all’interno di associazioni che sono formate soprattutto da persone legate da profondi vincoli di amicizia e questo ha fatto sì che si lavorasse con molto impegno e amore per la nostra creatura. Attualmente, collaborazioni esterne a parte, siamo in tre ad organizzarla: io, Francesca Depau e Alberto Toro».

Come la nasce l’idea? E soprattutto vogliamo spiegare a chi non è un iniziato cosa è La Grande Jatte?

«L’idea nasce dalla mia passione per l’epoca vittoriana e per lo steampunk. In Sardegna non esisteva nulla del genere e, allora, essendo molto giovane, ho pensato che forse sarebbe stato più facile farla da me qui piuttosto che partire sola per partecipare ad eventi che conoscevo soltanto per sentito dire. Così ho fatto un miscuglio di quello che mi sarebbe piaciuto trovare in un evento di questo tipo e ho iniziato a progettarlo. Potrei dire che, inizialmente, La Jatte era un picnic a tema ma adesso posso affermare che è un vero festival a cui si può partecipare in costume o semplicemente venire a curiosare».

Che anno era quando siete partiti? quanti i partecipanti per quella prima edizione e quanti all’ultima?

«La prima fu nel 2011, nonostante la particolarità dell’evento vennero tantissime persone, raccogliemmo più di 2.000 firme. Attenzione: avevamo i registri solo in uno dei tre ingressi. Fu tutto inaspettato, avevamo circa 21 anni, ed era il nostro primissimo evento: un’emozione grandissima. La scorsa edizione è stata quella più partecipata, non voglio esagerare, ma sono sicura che in tutta la giornata abbiano varcato i cancelli dei Giardini pubblici più di 10.000 persone. A proposito della partecipazione, ciò che mi piace sempre dire, è che il pubblico della Jatte è sempre stato vario. Inizialmente pensavamo avrebbe attratto per lo più persone molto giovani e invece l’età è la più disparata. Ci sono famiglie con bambini piccoli, ragazzi, ma soprattutto persone adulte. Abbiamo anche tanti over 80 che vengono in costume».

Quanta preparazione c’è dietro ogni costume?

«Indubbiamente tantissima. Ci tengo a precisare che, ovviamente, la Grande Jatte non è una rievocazione storica e questo dà modo a tutti di poter partecipare con abiti più o meno elaborati (e costosi), ma negli anni c’è stato veramente un cambiamento nei vestiti dei partecipanti. Tantissimi lavorano ai costumi per mesi. Appena finisce l’evento iniziano a lavorare per l'edizione successiva. Quindi c’è tantissimo studio, lavoro e impegno. Noi per primi rimaniamo veramente stupiti e non è raro trovare abiti e accessori originali d’epoca indossati in occasione della Jatte».

