Grande Jatte, domenica vittoriana a Cagliari  

Circa cinquemila persone al Poetto per il Sardegna Volley, almeno tremila al Parco della musica per la Grande Jatte. Ieri Cagliari ha vissuto una domenica ricca di eventi: nel lungomare sono stati allestiti quaranta campi di gioco nel quale giovani atleti provenienti da tutta l’Isola si sono affrontati in un torneo che dà accesso alle finali nazionali in programma domenica e lunedì a Caorle. Nel parco della Fonsarda è stata rievocata per la dodicesima volta l’epoca vittoriana con sfilate di costumi sfarzosi, balli, picnic e lezioni di bon ton.

