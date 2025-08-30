VaiOnline
Eurobasket
31 agosto 2025 alle 01:01

Grande Italia La Georgia va ko Oggi la Bosnia 

Italia 78

Georgia 62
Italia : Gallinari, Melli 8, Fontecchio 14, Thompson 6, Ricci 8, Spagnolo 5, Procida ne, Niang 15, Spissu 3, Diouf 13, Akele, Pajola 6. Allenatore Pozzecco.
Georgia : Andronikashvili 3, Mamukelashvili 13, Jintcharadze, Burjanadze 7, Shermadini, Sanadze 8, Korsantia ne, Phevadze ne, Shengelia, Bitadze 22, Baldwin 9, Ochkhikidze. Allenatore Dzikic.
Parziali : 18-10; 32-32; 53-47.


Una ripresa di alto livello vale il primo successo per l’Italbasket. A Limassol, gli azzurri superano con autorevolezza la Georgia e si rialzano dopo il ko con la Grecia. Vittoria netta, costruita grazie a un secondo tempo di energia e qualità che ha ribaltato le difficoltà del primo.
Avvio incoraggiante: buon movimento di palla, difesa intensa, un paio di lampi di Niang e solidità sotto canestro di Diouf per un immediato +10. Ma l’Italia non capitalizzare appieno e nella seconda frazione le incertezze prendono il sopravvento. Troppi palloni sprecati, qualche esitazione offensiva e la verve di Baldwin e dei lunghi Bitadze e Mamukelashvili consentono ai georgiani di rientrare. All’intervallo si va sul 32-32, con un’inerzia non favorevole.
Il cambio di passo arriva nella ripresa. Niang cambia il volto dell’Italia, moltiplicando l’energia e trascinando la squadra in transizione. Fontecchio ritrova ritmo e fiducia, Melli e Spissu piazzano due triple pesanti e l’attacco, improvvisamente, comincia a scorrere con fluidità. Il parziale a cavallo tra terzo e quarto periodo è devastante: 29-6, un’ondata che spacca la partita.
L’ultimo quarto è uno show: la schiacciata in contropiede di Niang e i canestri in penetrazione di Spagnolo producono il massimo vantaggio (+ 19) consentendo un finale senza sbandamenti. Un’affermazione convincente che restituisce fiducia e conferma l’impatto delle nuove leve. Stasera (20.30) c’è la Bosnia dell’ex Dinamo Halilovic, avversaria temibile, che ieri sera ha perso con la Spagna.

