Grande impresa del Setterosa: il sogno continua 

Il Setterosa giocherà per le medaglie agli Europei: battuta l’Ungheria in semifinale, alle azzurre della pallanuoto toccano le padrone di casa dell’Olanda, prossimo ostacolo verso il sogno europeo. Un sogno che potrebbe anche essere a cinque cerchi dato che l’altra semifinale sarà Grecia-Spagna. Olandesi e spagnole sono già qualificate (come la Francia) per Parigi 2024, perciò una tra Italia e Grecia ha l’opportunità di staccare il pass olimpico. Venerdì le due semifinali a Eindhoven: alle 19 e, quella dell’Italia, alle 20.30. Gli Europei mettono in palio anche tre pass per i prossimi mondiali di Doha.

La partita

La gara è stata tiratissima ma le azzurre non hanno mai dovuto in seguire. Anzi, dal 4-2 di fine primo quarto in avanti hanno sempre guidato la gara, subendo soltanto il provvisorio 4-4, ma poi allungando anche di tre reti sul 7-4 e, più avanti sul 10-7 e 11-8. Dopo aver accorciato (11-9) alla sirena di fine terzo quanto, però, le ungheresi si sono rifatte sotto e nell’ultimo parziale le azzurre hanno segnato soltanto su rigore di Avegno. Negli ultimi 90 secondi, con una sola rete di vantaggio, l’Italia si è difesa e alle magiare è rimasta soltanto una superiorità numerica, neutralizzata da Banchelli prima della fine. Nel tabellino azzurro soltanto quattro marcatrici: quattro reti di Roberta Bianconi, tre ciascuna per Silvia Avegno e Claudia Marletta, due per Dafne Bettini. Lo score delle superiorità numeriche dice Italia 4/7 (+ 2 rigori), Ungheria 7/15 (+ 1).

Settebello

Ieri in Croazia, nell’Europeo maschile, si è conclusa la fase a gironi. Dopo la sconfitta con l’Ungheria che ha fatto infuriare Sandro Campagna, il Settebello è finito nella parte del tabellone della Spagna. Prima della semifinale con gli iberici, però, ci sarà da superare venerdì i quarti contro una tra Germania e Montenegro che si affrontano oggi alle 20.15. I tedeschi (vittoriosi soltanto contro Israele e Malta) cercano di ribaltare il pronostico che prevede nei quarti una riedizione del match che ha deciso a Cagliari la recente Sardinia Cup. Allora gli azzurri furono messi alla frusta dai montenegrini, battuti soltanto ai rigori.

RIPRODUZIONE RISERVATA