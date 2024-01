Grande impatto sulla qualità della vita 

Cos’è la psoriasi?

È una dermatosi infiammatoria cronica eritemato-squamosa. In Italia colpisce due milioni di persone in una delle forme cliniche possibili. Da forme minime con alcune chiazze a forme gravi che coinvolgono quasi tutta la cute. Compare prima dei 45 anni e le sedi più comuni sono gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e unghie. Ha un grande impatto sulla qualità di vita del paziente con peggioramenti legati a stress o episodi infettivi e miglioramenti dopo esposizione al sole. Nelle forme lievi si tratta con prodotti topici di varia natura, in quelle più gravi si ricorre a farmaci più potenti: immunosoppressori o i nuovi farmaci biologici somministrati solo da medici specialisti.