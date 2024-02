“Grande Fratello” alle battute finali. Questa diciassettesima edizione, condotta da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici in veste di opinionista, terminerà l’11 aprile. Con l’eliminazione di Stefano Miele nella Casa più spiata d’Italia rimangono 15 concorrenti. In nomination Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Questa sera si aprirà il televoto: chi andrà in finale? C’è già chi scommette sull’attrice Beatrice Luzzi, in cima alle preferenze del pubblico, con il 74,27 per cento dei voti. Amatissima e odiatissima, la romana, 53 anni, è tra i protagonisti di punta di questa diciassettesima edizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA