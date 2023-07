Grande folla in Cattedrale per i 150 anni 

Canti solenni, grande folla, autorità con il sindaco Andrea Soddu e il vicesindaco Fabrizio Beccu in prima fila, tutti i parroci e i diaconi della diocesi insieme al vescovo Antonello Mura hanno onorato ieri sera i 150 anni dalla dedicazione della Cattedrale a Santa Maria della Neve e l’apertura dell’anno giubilare. «Il 3 luglio 1873, ad opera di monsignor Salvatore Angelo Maria Demartis, avvenne la dedicazione della chiesa Cattedrale - dice monsignor Mura -. Dopo 150 anni siamo eredi di questo luogo, memoria vivente della fede che l’ha animato. Non significa guardare indietro, ma imparare sempre da capo. Grazie per la vostra presenza e per aver scelto di condividere questo anniversario, non per celebrare la fisicità di un luogo, e neanche delle mura che lo tengono in vita, ma per gioire della bellezza; della presenza in esso del Dio fatto uomo. Condivido felicemente con voi questa tappa, un evento che riepiloga e manifesta la ricchezza di un popolo e il suo ritrovarsi insieme come comunità, rendendo questi anni memoria e storia». La cattedrale di Santa Maria della Neve ebbe i suoi inizi ad opera di monsignor Bua il 12 novembre 1835 e fu aperta al culto il 29 giugno 1853. Bisognerà aspettare 20 anni per la sua consacrazione, ricordata ieri sera.

