Grande festa per tzia Bonuccia 

Il sindaco Gianluca Dessì glielo avevo promesso il giorno delle elezioni: «Grazie per essersi presentata ai seggi all’età di 101 anni tzia Bonuccia, per il prossimo compleanno verrò di persona a casa sua per festeggiare».

E ieri – giorno del suo 102esimo anniversario – Dessì e tutti i consiglieri di maggioranza si sono presentati dalla nonnina del paese con una torta e un mazzo di fiori. Lucidissima, assieme al figlio Mariano, ha accolto tutti con un sorriso e immensa gratitudine.

Tzia Bonuccia (Bonaria) Longoni è nata il 9 luglio del 1921. Nel 1946 sposò Efisio Dessì, proprietario terriero e di un bar in piazza Incani. L'ultracentenaria oltre che accudire alla famiglia ha dato una grossa mano di aiuto al marito al bar. Tra le sue passioni quella per i fiori che continua a coltivare e dei quali è orgogliosa. (g. a.)

