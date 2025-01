Grande festa per nonna Grazia Angioni che ha compiuto 102 anni 

Grande festa a Sant’Anna Arresi per nonna Grazia Angioni, che lunedì ha festeggiato la bellezza di 102 anni. Nata nel 1923 a Teulada, ha sempre vissuto a Sant’Anna Arresi, dove dalla tenera età di cinque anni ha avuto la passione per le api, oltre che per la realizzazione dei cestini sardi in giunco e fieno. Rimasta orfana, ha passato parte della sua giovinezza ad occuparsi dei fratelli e delle sorelle più piccoli. Si è sposata con Efisio Cinus (scomparso nel 2014) agricoltore ed ex minatore che ha lavorato nelle miniere di Carbonia, da cui ha avuto nove figli, cinque femmine e quattro maschi, da cui sono nati una cinquantina di nipoti e pronipoti. Festeggiata da parenti e amici e conoscenti per l’occasione ha ricevuto anche la visita dell’assessore alla Cultura Fabio Diana, che ha voluto donare una pergamena ricordo: «La signora Grazia dice Diana, ha raggiunto un altro traguardo, con grande piacere come amministratore le abbiamo portato gli auguri di un’intera collettività».

