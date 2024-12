Grande festa per nonna Ciccita 

Festa a San Giovanni Suergiu per i 102 anni di Ciccita Marras. «Un altro traguardo onorevole per il nostro paese. Siamo molto felici - fa sapere la sindaca Elvira Usai - la nostra comunità si stringe con affetto alla nostra nonnina ultracentenaria. Insieme all’assessora ai servizi sociali Alessandra Manca abbiamo voluto portare gli auguri a nome di tutta la comunità di San Giovanni Suergiu, con un omaggio floreale per ringraziare tzia Ciccita Marras e condividere con lei questo giorno di festa». L’ultracentenaria è tra i quattro nonnini più longevi di San Giovanni Suergiu. «Ha un grande spirito – conclude la prima cittadina – è sempre un piacere scambiare quattro chiacchiere con lei». (f. m.)

