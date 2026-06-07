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Quartucciu
08 giugno 2026 alle 00:50

Grande festa  per l’infiorata a Sant’Isidoro 

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Sabato sera la comunità di Sant’Isidoro ha risposto presente con l’ormai tradizionale “infiorata” del Corpus Domini. I volontari hanno lavorato giorno e notte per trasformare la piazza in un grande tappeto floreale di 54 metri con le composizioni di petali. Il tema di quest’anno è stato San Giovanni della Croce a 300 anni dalla sua proclamazione. Iniziata con la messa, la serata è continuata con la sfilata e la visita ai giardini messi a disposizione da alcuni residenti.

«Sono iniziative che ravvivano il borgo» racconta con orgoglio Padre Gabriele Biccoi, «non è solo un discorso di fede, ma un segno. È anche la volontà di raggiungere e coinvolgere tutte queste persone. Ogni anno il tema cambia, e i volontari lavorano giorno e notte per realizzare i disegni. In un mondo altalenante, ci vuole continuità, come in questa festa. È un appuntamento che si è venuto a creare e continua ad essere riproposto dall’unione e dal lavoro di adulti, bambini e ragazzi».

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