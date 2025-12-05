VaiOnline
Vigili del fuoco
05 dicembre 2025

Grande festa per la patrona Santa Barbara 

Sei­mila­sei­cento interventi in dodici mesi: quasi 18 al giorno, uno ogni ora e venti minuti. È la fotografia del lavoro svolto dai vigili del fuoco di Nuoro nell’ultimo anno, una mole di soccorsi che racconta da sola la complessità del territorio e la costante attività del Comando provinciale. Ed è proprio da questi numeri che ieri, nella chiesa dei Salesiani, sono partite le celebrazioni per Santa Barbara, patrona del corpo. Alla messa hanno preso parte la prefetta Alessandra Nigro, i vertici delle forze armate, e tanti sindaci. Una presenza ampia e significativa, che ha confermato la centralità del Corpo nazionale nelle comunità locali e la vicinanza delle istituzioni al lavoro quotidiano.

Il comandante provinciale Giampaolo Lampis, ha tracciato il bilancio dell’anno. «La festa di Santa Barbara è per noi un momento di identità e di valori: spirito di servizio, dedizione, competenza e la capacità di valutare e gestire il rischio in ogni situazione», ha detto. Ha sottolineato come il 2025 sia stato segnato dalla carenza di personale, con uno sforzo organizzativo straordinario. «Nonostante le difficoltà - ha spiegato - le nostre donne e i nostri uomini hanno garantito la continuità operativa e l’efficienza, dimostrando professionalità e grande senso del dovere».

