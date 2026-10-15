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Escalaplano
16 ottobre 2026 alle 00:34

Grande festa per la nuova centenaria 

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Escalaplano festeggia una nuova centenaria. Maria Agus ha tagliato il traguardo mercoledì scorso circondata dall’affetto delle figlie Luciana e Maria Vittoria, dei familiari, dei compaesani e degli ospiti della Comunità protetta Padre Pio. Nata proprio qui nel 1926, ha trascorso tutta la vita in paese accanto al marito Egidio Conigiu, originario di Villagrande Strisaili e scomparso nel 2013. Insieme hanno cresciuto le figlie e portato avanti un’azienda agricola lungo il Flumineddu, tra allevamento, campi e un grande orto.

Il Comune le ha consegnato una targa, mentre dal Vaticano è arrivata anche la benedizione apostolica di papa Leone XIV. «Escalaplano si conferma terra della longevità», ha ricordato il sindaco Marco Lampis, sottolineando il valore di uno stile di vita sano, della buona alimentazione, della socialità e di un ambiente senza inquinamento tra campagne, fiumi e spazi aperti. Maria è la seconda neocentenaria del paese nel 2026. (s. m.)

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