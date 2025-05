Grande festa per la nuova centenaria 

Festa a Guamaggiore per la nuova centenaria del piccolo paese della Trexenta, Maria Zedda: prima la santa messa celebrata da don Andrea in parrocchia, poi al Montegrantico dove la nonnina ha ricevuto dal sindaco Nello Cappai e dall'intera amministrazione comunale una targa in ricordo dell’importante traguardo raggiunto e un mazzo di fiori.

Maria Zedda è lucida e attiva, ha ringraziato amici, familiari e amministratori comunali ricordando la sua vita fatta di lavoro in campagna e in casa per accudire la sua splendida famiglia composta da otto figli, la vita a Guamaggiore al tempo della Guerra mondiale, sino ai giorni nostri della vita di ieri e di oggi.

Grande la commozione quando nonna Maria ha indossato la fascia tricolore che le ha consegnato il sindaco Nello Cappai e ha dato a tutti appuntamento al prossimo anno. (s. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA