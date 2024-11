Grande festa per la nonnina 

Festa per i 103 anni di Giovanna Corongiu, la più anziana e unica ultracentenaria di Uras. Fino a poco tempo fa erano quattro, ora è rimasta solo lei. Nata il 25 novembre 1921, la nonnina è in buone condizioni di salute; vedova dal 2018, ha tre figli, cinque nipoti e un pronipote. Giovanna Corongiu due giorni fa è stata festeggiata assieme ai suoi parenti e a sorpresa ha ricevuto anche la visita del sindaco Samuele Fenu, del vice Alberto Cera e dell’assessora ai Lavori pubblici Rita Piras. Era presente anche la comandante della stazione dei carabinieri di Uras, la marescialla Chiara Grappeja. «Vogliamo che tutti i nostri centenari, anche quelli che non ci sono più - commenta l’assessore alla Cultura Luca Schirru - diventino patrimonio del paese. Ci piacerebbe raccogliere le testimonianze che negli anni abbiamo raccolto». ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA