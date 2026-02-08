Grande festa per la nonnina di cent’anni 

La comunità di Lula ha festeggiato ieri i cent’anni di tzia Maria Pira. In tanti hanno partecipato alla messa nella chiesa di Santa Maria Assunta celebrata da monsignor Sebastiano Sanguinetti, da don Nicola Porcu e don Toni Cosseddu. Accanto alla nonnina figli, nipoti e parenti arrivati da più parti dell’Isola e dalla Toscana. Seconda di undici figli, tzia Maria, nata a Orosei nel 1926, era partita per lavoro a Nuoro, per poi tornarvi qualche anno dopo, dove aveva conosciuto Nicola Pala che nel 1950 sposò, trasferendosi e Lula, dando vita alla famiglia con tre figli. Vedova dal 2002, ha dedicato a loro tutto il suo affetto partecipando comunque alla vita della comunità: attiva nel priorato della Vergine del Miracolo, ha goduto della stima di tutto il paese per il suo carattere mite, caratteristica che monsignor Sanguinetti ha ricordato durante l’omelia: «Questa celebrazione mi da modo di ricordare la mia infanzia, vissuta nel vicinato di “Sa Nivera” dove io sono cresciuto avendo lei come vicina di casa, tzia Maria è stata una donna che ha saputo trasmettere amore e bene a chi l’ha conosciuta». Sentimenti che la sua comunità le ha restituito con un grande abbraccio, durante la festa che è seguita dopo la celebrazione della messa.

RIPRODUZIONE RISERVATA