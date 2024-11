Grande festa per la nonnina di 105 anni 

Il Marghine e Macomer festeggiano ancora una volta una ultracentenaria. Dopo thia Pietrina Niola a Silanus, ora il turno di Macomer, dove compie 105 anche thia Anna Maria Mureddu, originaria di Fonni, ma residente nel capoluogo del Marghine da sempre. Thia Anna Maria Mureddu ha festeggiato il grande evento circondata dall’affetto dei suoi cari. In questa giornata particolare ha voluto essere presente anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Riccardo Uda e la consigliera Teresa Bucciarelli, che hanno portato in dono una pergamena ricordo e un omaggio floreale. Un modo per rappresentare gli auguri di buon compleanno dell’intera comunità di Macomer. Thia Anna Maria, che è apparsa in forma, ha accolto col sorriso questo evento circondata da fratelli e nipoti. La donna vive proprio in casa di una nipote, nel quartiere di Scalarba. (f. o.)

