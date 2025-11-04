Grande festa per il Silì che gioca in casa dopo 20 anni 

Il calendario del girone D di Terza categoria segna la quarta giornata ma per il Silì, dopo due turni fuori casa e uno di riposo, la partita di sabato ha il sapore dell’esordio. Perché, di fatto, è così: il calcio torna finalmente a casa. Ricostituita appena un anno fa dopo vent’anni di assenza dal panorama sportivo regionale, la società guidata dal presidente Massimiliano Sannia ha dovuto finora vivere da “nomade”, disputando lontano da Silì anche le gare casalinghe. Il campo sportivo del paese, infatti, era interessato da importanti lavori di riqualificazione. La scorsa primavera la fine del cantiere e la posa del manto in erba sintetica, ma per poter riaprire i cancelli mancava ancora qualche ritocco. Ad agosto, finalmente, la buona notizia: l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, ha portato in Giunta la delibera che autorizza l’affidamento temporaneo del campo alla squadra della frazione. Da allora, dirigenti e volontari non sono rimasti con le mani in mano: hanno investito tempo e risorse per rendere l’impianto accogliente, sicuro e degno dei colori biancoblù. Sabato, alle 15.30, il fischio d’inizio contro l’Arcidano sancirà il ritorno ufficiale del calcio a Silì. Ma sarà molto più di una partita: dalle 18.30 spazio alla musica, ai brindisi e alla festa, per celebrare un ritorno atteso, voluto e, soprattutto, meritato da un’intera comunità. ( m. g. )

