Grande festa per il secolo di zio Cesare 

Assemini festeggia un altro centenario, Cesare Orrù. Nato a Giba, si è sposato nel 1951 con Peppina Lai. Hanno avuto tre figli. Ha lavorato per l'Anas e nel tempo libero si dedicava ai suoi hobby: falegnameria, carpenteria, orticoltura e giardinaggio. Andava in bicicletta fino a tre anni fa e, come racconta una figlia, mangia di tutto, concedendosi ogni tanto un bicchiere di vino rosso. Dal 1989 vive in via Londra ad Assemini.

«Cesare - dice uno dei suoi amici, Enrico Busonera, 73 anni - è stato sempre un gran lavoratore. Molto attento ai fatti quotidiani e amante dei libri e delle parole crociate, fino all’inizio della pandemia era noto ad Assemini perché circolava in una bicicletta con il cestino, in cui sistemava il cane. Ora non esce più, ma è sempre vigile e attento a ciò che lo circonda».

Il sindaco Mario Puddu gli ha donato un fiasco realizzato dagli eredi del ceramista Luigi Nioi a nome della cittadinanza. (sa. sa.)

