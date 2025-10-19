Grande festa per il ritorno della suora 

A Macomer centinaia di persone hanno affollato la chiesa della Madonna Missionaria, per la festa di ringraziamento dei voti perpetui di suor Simonetta Caboni, missionaria saveriana, che ha lasciato un prestigioso impiego all’Onu per dedicarsi agli ultimi. Una folla commossa ha seguito le parole del parroco padre Andrea Rossi nella chiesa dove suor Simonetta è cresciuta. Corporatura esile, abbigliamento semplice, suor Simonetta si è presentata alla sua gente, accompagnata dal padre Antonio, dalla mamma Maria, dal fratello Giuseppe e dalla nipote. Ha parlato della sua esperienza dopo aver ascoltato i canti dei cori parrocchiali. «Il cristiano non è mai solo nella preghiera - ha detto - nella vita si è realizzato, senza stancarsi, scoraggiarsi, incattivirsi, perdere la speranza. Missionaria per sempre, senza eroismi, ma facendo bene senza stancarsi». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA