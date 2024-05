Grande festa per il patrono tra riti, musica e spettacoli 

Con la discesa e la benedizione di “Su truncu de Santu Lutzifuru”, iniziano i riti in onore di San Lucifero, patrono di Vallermosa. I festeggiamenti inizieranno domenica, con il tradizionale trasporto di un grosso ceppo, raccolto nelle montagne del paese e portato in processione fino al piazzale della parrocchia dedicata al santo, per ricevere la benedizione.

Si riprende venerdì 17 maggio, con la conferenza sulla figura di San Lucifero, curata dallo studioso Daniele Dessì, che si terrà nella sala teatro di via Grazia Deledda. La giornata si sabato sarà dedicata alla musica, con il concerto del gruppo musicale Collage, che si svolgerà, alle 22, nel piazzale della chiesa.

Domenica 19 maggio alle 9 il raduno delle auto d’epoca, alle 22 lo spettacolo musicale dei gruppi Moonflyght e Warpit.

Con lunedì si entra nel vivo delle celebrazioni: alle 19, dopo le funzioni religiose, il simulacro del santo verrà portato in processione per le vie del paese, accompagnato dalle launeddas di Orlando Mascia e i gruppi folk di Vallermosa, Musei, Villasor e Samassi. Si continua alle 21,45, con uno spettacolo pirotecnico e, alle 22, con la serata musicale del cantante Beppe Dettori.

Le celebrazioni termineranno lunedì, 21 maggio, con la processione delle 19, seguita dalle launeddas di Bruno Loi, alle 21,30 lo spettacolo musicale del gruppo Karismatika, infine l’estrazione della sottoscrizione a premi. (a. cu.)

