Grande festa per il nuovo centenario 

Doppio festa per l’Immacolata a Sanluri: Luigi Mocci ha raggiunto il traguardo del secolo di vita, accanto la moglie Rosina che di anni ne ha appena compiuto 98. I due detengono il record di coppia più longeva della città, alle spalle 71 anni di matrimonio. Nonno Luigi, circondato dall’affetto dei figli Brunella, Lello, Pina e Annalisa, ha trascorso la giornata raccontando la sua lunga vita, l’abbandono dell’impiego in Comune per la campagna, dove ha lavorato come agricoltore, fino a poco tempo alla guida del suo inseparabile trattore. «Aspettavo con ansia questo giorno, il mio sogno era festeggiare in un agriturismo, i miei figli hanno preferito restare in casa – ha raccontato agli ospiti –. È stato bellissimo. Grazie a tutti». La moglie si commuove: «È una gioia vivere questo compleanno assieme al compagno di una vita. Non c’è un segreto, basta amare condividere ciò che si fa». A rendere omaggio al centenario il sindaco Albero Urpi e l’assessora alla Cultura Roberta Casta. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA