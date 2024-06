Grande festa per il decennale della scuola 

Con la festa in programma oggi in piazza XXVIII Aprile, si chiude per gli studenti dell’indirizzo sportivo dell’Istituto comprensivo Porcu Satta un anno denso di attività. Saranno premiati ragazzi delle diverse classi e si eseguiranno una serie di coreografie.

È il decennale per la Porcu Satta: da settembre le attività sportive e culturali hanno avuto un buon ritmo. A settembre gli studenti hanno cominciato i corsi di vela e contemporaneamente a Villasimius si è svolto l’incontro con quattro scuole di Vicenza, Terracina, Fano e Milano, sul Parco marino di Villasimius.

Poi, oltre ai sette normali moduli sportivi per classe, il gemellaggio con l’istituto comprensivo Commenda di Brindisi, lo street Work out per le vie di Quartu e a Natale coreografie e una festa per incontrare alcuni studenti che hanno frequentato l’indirizzo sportivo dal 2014 ad oggi. Consegnato ai partecipanti un almanacco delle attività svolte nei dieci anni.

Inoltre, i consueti stage sportivi: le prime a Lignano Sabbiadoro, le seconde a Caprera per lo stage di vela e a Sappada per la settimana bianca, le terze alle Mediadi a Cardedu. L’anno scolastico delle terze si è concluso con un’immersione con le bombole a Villasimius. Tutti gli studenti hanno partecipato alla seconda prova Coppa Italia Fispes, un meeting di atletica leggera per l’inclusione scolastica.

