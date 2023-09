Grande festa per i vent’anni dell’Auser 

Centinaia di persone nelle ex caserme Mura a Macomer per i vent’anni dell’Auser Sardegna. Giornata per la solidarietà con delegazioni giunte da tutta l’Isola. «Con questa manifestazione cercheremo di far conoscere la nostra bella realtà in questo territorio», ha detto il presidente regionale Andrea Curcas. La messa solenne è stata celebrata dal vescovo Mauro Maria Morfino, da don Andrea Rossi e don Marco Saurra, e accompagnata dai canti del coro Città di Macomer. «L’Auser è la presenza di umanità attenta - ha detto il vescovo- c'è una corresponsabilità dove nessuno può girarsi dall’altra parte». «È un’associazione di grande ausilio sociale», ha detto il sindaco Riccardo Uda. A fare gli onori di casa l’Auser di Macomer, con la presidente Francesca Bua, tra stand espositivi, balli eseguiti dal gruppo Tradizioni popolari Macomer e i canti del coro Melchiorre Murenu. (f. o.)

