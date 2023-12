Grande festa per i cento anni 

Con i suoi cento anni Letizia Spanu è la più anziana del paese. Nata il 17 dicembre 1923, la nonnina del paese ha appena compiuto un secolo di vita. Il parroco, don Valerio Casula, per l’occasione ha celebrato la santa messa proprio nella sua sua abitazione; presenti i familiari, qualche amico e i vicini di casa. Letizia Spanu ha ricevuto la visita anche del sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna, che ha consegnato alla festeggiata un omaggio floreale e una targa ricordo a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità con scritto «A Letizia Spanu per i suoi cento anni di vita, esperienze e ricordi». Non sono mancati gli scatti fotografici e i dolci. «Alla nostra centenaria - commenta il primo cittadino - i più affettuosi auguri». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA