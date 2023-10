Grande festa per i cento anni di Giuseppina Foddis 

La città festeggia un’altra centenaria, Giuseppina Foddis. E ieri mattina il sindaco Massimiliano Sanna le ha donato una targa ricordo rivolgendole gli auguri a nome di tutta la comunità oristanese.

Giuseppina Foddis è nata a Samugheo e vive ad Oristano dal 1958 quando si sposò con Ernesto Mura con il quale avviarono un’attività di rivendita di vini in via Arborea.Madre di 7 figli: Caterina, Lussorio, Graziella, Emanuele, Barbara, Renato e Maddalena che ieri hanno festeggiato con lei insieme ai nipoti e pronipoti.« Da ragazza era bravissima nella tessitura, amava ricamare e lavorare all’uncinetto e in cucina», raccontano i parenti. ( m. g. )

