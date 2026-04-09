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Nuraminis.
10 aprile 2026 alle 00:29

Grande festa per i cento anni della storica commerciante 

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Festa grande a Nuraminis per i 100 anni di Maria Cuccu, la storica negoziante di piazza Municipio. L’anziana, che segue di soli pochi mesi la compaesana Erminia Cillocco (100 anni a dicembre dello scorso anno) nella specialissima gerarchia della longevità nuraminese, è stata festeggiata dai parenti più stretti e dal sindaco Stefano Anni, che le ha simbolicamente stretto addosso la fascia tricolore di prima cittadina.

Un segnale di attenzione per signorina Maria, come tutti a Nuraminis (per il suo stato di nubile) hanno sempre chiamato la donna, gentile e affabile, che ha legato la sua vita all’iconico negozio di generi alimentari e cartoleria, gestito dal cognato Renato Caneglias, originario di Sanluri, e dalla sorella Ernesta, aperto negli anni 70 del secolo scorso a due passi dalle scuole del paese, ospitate in quegli anni nella casa comunale di piazza Municipio. E dove molte generazioni di nuraminesi, che la ricordano tuttora per questo, acquistavano le rosette imbottite per la merenda, le penne, le matite e i foglio protocollo per i compiti in classe.

«Siamo felici per zia Maria, che ha raggiunto i 100 anni in buona salute», dice il nipote Antonio Caneglias, di Sanluri, legatissimo alla zia. Maria Cuccu non si è mai sposata, e la sua famiglia sono state anche le donne e gli uomini del vicinato, nello slargo tra la centralissima via Nazionale e la piazza Municipio, nel cuore di Nuraminis, dove signorina Maria è da molti decenni una presenza fissa e autorevole alla quale non hanno fatto mancare affetto e considerazione. (i. pil.)

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