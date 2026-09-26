Grande festa per i cent’anni di tzia Teresa 

La comunità di Dorgali festeggia i cento anni di tzia Teresa Fronteddu. Donna vivace, ha accolto con un caldo abbraccio i compaesani che si sono recati a casa sua per farle gli auguri. Prima di sei figli, ha frequentato la scuola solo per pochi giorni perché, come in tante famiglie dell’epoca, a casa c’era bisogno di aiuto. Sposata con Domenico Pittalis nella chiesa di Santa Caterina, ricorda ancora i nomi delle tre coppie presenti quel giorno. Vedova a 47 anni, ha cresciuto da sola sei figli maschi. «Mi è sempre mancata una figlia femmina», ha raccontato alla sindaca Angela Testone. Non conosce la ricetta della longevità. «Gli esseri umani fanno sulla terra la volontà divina», ha aggiunto. Nella sua lunga vita sono forti il senso del dovere e la religiosità. Per il compleanno, è stata anche “prima cittadina”. «La nostra comunità si inchina davanti a tzia Teresa», dice Testone. (g. pit.)

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